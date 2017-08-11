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11 августа 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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