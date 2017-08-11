"Лопату в зубы!": Лукашенко ищет тунеядцев по всей стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал гражданам страны массовую кампанию по выявлению тунеядцев. Об этом он заявил во время посещения Бреста. Основанием для борьбы с бездельем будет обновлённый вариант скандального декрета о тунеядцах. Местным властям дадут широкие полномочия в этой сфере.

— Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошёл работать! И пусть на меня не обижаются, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

Лукашенко уверен, что в Белоруссии "нельзя создавать класс безработных", хоть "какого-то малого процента" неспособных ни на что людей не избежать.

— Но есть люди, которые могут, но отлынивают, поэтому их надо ставить в такие условия, чтобы они всё-таки шли работать. Специфическими методами будем заставлять, — предупредил Лукашенко.

Напомним, впервые декрет о тунеядстве был принят в Белоруссии в 2015 году. Безработные, согласно ему, должны платить государству около 12 тысяч в российском рублёвом эквиваленте за незанятость. Оппозиция выступает против этого и уже проводила несколько крупных акций протеста. 1 октября должен появиться новый вариант декрета.

Фото: пресс-служба президента Белоруссии