"Лопату в зубы!": Лукашенко ищет тунеядцев по всей стране
В стране намерены дать широкие полномочия местным властям по выявлению "ленивых" граждан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал гражданам страны массовую кампанию по выявлению тунеядцев. Об этом он заявил во время посещения Бреста. Основанием для борьбы с бездельем будет обновлённый вариант скандального декрета о тунеядцах. Местным властям дадут широкие полномочия в этой сфере.
— Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошёл работать! И пусть на меня не обижаются, — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.
Лукашенко уверен, что в Белоруссии "нельзя создавать класс безработных", хоть "какого-то малого процента" неспособных ни на что людей не избежать.
— Но есть люди, которые могут, но отлынивают, поэтому их надо ставить в такие условия, чтобы они всё-таки шли работать. Специфическими методами будем заставлять, — предупредил Лукашенко.
Напомним, впервые декрет о тунеядстве был принят в Белоруссии в 2015 году. Безработные, согласно ему, должны платить государству около 12 тысяч в российском рублёвом эквиваленте за незанятость. Оппозиция выступает против этого и уже проводила несколько крупных акций протеста. 1 октября должен появиться новый вариант декрета.
Фото: пресс-служба президента Белоруссии
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