Подравшихся в Таразе полицейских уволили

Два заместителя также уволены, первый заместитель получил строгий выговор.

По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Решением дисциплинарной комиссией под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшим на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам.

Заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемой должности, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор.

Инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана «Арай-Плаза». В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).