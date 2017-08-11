Аскар Мамин провел совещание в ходе рабочей поездки в Актобе

10-11 августа первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область посетил предприятия промышленного и транспортного комплекса, объекты социальной сферы, ознакомился с ходом реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер», а также провел совещание по вопросам реализации данной программы в регионах страны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

В ходе поездки Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья по программе «Нұрлы жер». Аким области Бердибек Сапарбаев проинформировал об особенностях проектного решения и качестве возводимых домов в жилом массиве «Нұр Актобе».

В микрорайонах жилого массива в 2017-2018 годах планируется построить 423 малоэтажных индивидуальных дома. В текущем году будет введено в эксплуатацию 194 дома общей площадью 25 тыс. кв. метров.

Также возводятся 60 домов типа «таунхаус», 22 из которых общей площадью 53,3 тыс. кв. метра будут сданы в этом году. Ввод в эксплуатацию объектов в 2017 году позволит обеспечить жильем более 1 000 семей области.





При этом, более 85% используемых строительных материалов отечественного производства.

В ходе посещения ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» А. Мамину доложили, что предприятие приступило к производству нефтегазового оборудования, труб и продемонстрировали образцы готовой продукции.

Первый заместитель премьер-министра РК проинспектировал работу Актюбинского рельсобалочного завода. Предприятие является единственным на территории ЕЭАС производителем термоупрочненных рельс длиной до 120 метров. До конца 2017 года завод выпустит 100 тысяч тонн рельсов.

В Актобе построена автоматизированная газораспределительная станция «АГРС 300», которая позволит существенно увеличить объемы подачи газа жителям. А.Мамина проинформировали о принимаемых мерах по газоснабжению населенных пунктов региона. Как отметил аким области Б.Сапарбаев, за последние два года уровень газификации Актюбинской области вырос с 60% до 87%.

Важным проектом развития транспортной инфраструктуры местной сети дорог является реконструкция автомагистрали южный объезд города Актобе. Реализация данного проекта позволит вывести транзитный транспорт из города, соединить трассы республиканского значения и обеспечить выход на международный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай.

Первый заместитель премьер-министра РК также ознакомился с ходом реконструкции автодороги Актобе - Орск.

В Актобе А. Мамин посетил крупнейший тепличный комплекс «Грин Хаус Казахстан», который расположен на площади 9,5 гектаров. Его проектная мощность – 6 тыс. тонн овощей в год. Реализация проекта позволила полностью обеспечить потребности области в свежих овощах, продукция тепличного комплекса поставляется на экспорт в Россию.

В Актюбинской области особое внимание уделяется развитию социальной сферы с использованием механизма государственно-частного партнерства, что позволяет значительно сократить нагрузку на бюджет области.

В ходе рабочей поездки А.Мамин посетил новый хоккейный модуль «Олимп», а также не имеющий аналогов в Казахстане социальный дом для детей-сирот «Мейiрім». Он также ознакомился с ходом строительства Дворца молодежи, современного офтальмологического центра «Көз жарығы», частной школы «Сымбат» с интернатом для одаренных детей из сельской местности, Дворца единоборств. В ближайшее время планируется открытие Академии творчества.

По итогам поездки первый заместитель премьер-министра РК А. Мамин провел совещание по вопросам реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер».

В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, заместители акимов областей, гг. Астаны и Алматы, руководители НУХ, национальных компаний, строительных организаций.

«По поручению Главы государства мы приступили к реализации программы «Нұрлы жер». Программа направлена на развитие жилищного строительства в стране, ее реализация обеспечит доступность жилья для наших граждан», - отметил первый заместитель премьер-министра РК.

Как сообщил в ходе совещания вице-министр по инвестициям и развитию РК Р.Скляр, в текущем году в рамках «Нұрлы жер» ожидается ввод в эксплуатацию свыше 10,2 млн. кв. метров жилья (99 тыс. квартир). За 7 месяцев т.г. в эксплуатацию введено 6,2 млн. кв. м жилья, что на 8,2% превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

На совещании Председатели правления АО «Жилстройсбербанк» Л. Ибрагимова, АО «Байтерек девелопмент» М.Худайбергенов, заместители акимов Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей и города Астаны доложили о реализации программы «Нұрлы жер» в регионах.

Подводя итоги рабочей поездки, А.Мамин отметил положительную динамику в развитии Актюбинской области.

«Мы не случайно проводим это совещание в Актобе. Здесь успешно реализуется программа «Нұрлы жер». В работе совещания сегодня участвуют заместители акимов всех областей. Вам необходимо активно использовать положительный опыт Актюбинской области в реализации программы жилищного строительства. Подчеркну, что только качественная и активная реализация программы «Нұрлы жер» позволит обеспечить доступным жильем население, придаст импульс развитию строительной отрасли, и в целом, социально-экономическому развитию страны», - подчеркнул первый заместитель премьер-министра РК.