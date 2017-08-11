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В Астане из-за велогонки ограничат уличное движение

11 августа 2017, 19:35

Профессиональная шоссейная велогонка пройдет 12 августа.

В связи с проведением профессиональной шоссейной велогонки «Astana EXPO 2017 International Criterium» в субботу, 12 августа, с 12.30 часов до 14.00 часов движение транспортных средств по проспекту Туран (от ул. Сарайшык до ул. Улы Дала), по улице Улы Дала (от пр. Туран до ул. Мангилик Ел), по ул. Мангилик Ел (от ул. Улы Дала до ул. Сарайшык) будет ограничено частично. Также в квадрате ул. Кунаева, ул. Акмешет, ул. Достык и ул. Туркестан движение транспортных средств будет ограничено полностью.

ДВД г. Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторных ситуации на дорогах столицы.


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