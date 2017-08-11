Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек
11 августа 2017, 20:05
Медики уже выехали на место происшествия.
В Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали, сообщает Reuters.
Как отмечает газета Express, один из поездов шел из Каира, другой — из города Порт-Саид. Медики уже выехали на место происшествия.
Фото: @PDChina, источник – Лента.ру
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872689-13327b2b6cca0547b9241ffee152f070
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...