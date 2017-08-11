Из-за столкновения поездов в Египте погиб 21 человек

Медики уже выехали на место происшествия.

В Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали, сообщает Reuters.

Как отмечает газета Express, один из поездов шел из Каира, другой — из города Порт-Саид. Медики уже выехали на место происшествия.

Фото: @PDChina, источник – Лента.ру