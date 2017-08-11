На берег в Британии выбросило гигантские трубы
Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды.
На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк обнаружены две гигантские пластиковые трубы. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews, пишет Лента.ру.
Длина изделий достигает ста метров, диаметр — двух. Власти заявили, что трубы предназначаются для крупного проекта в Алжире, а в море попали после того, как отсоединились от основного груза во время транспортировки.
Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды, передает East Anglian Daily Times. Вскоре потерявшееся оборудование отбуксируют обратно к производителю — в Норвегию.
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