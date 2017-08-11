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На берег в Британии выбросило гигантские трубы

11 августа 2017, 20:37

Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды.

На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк обнаружены две гигантские пластиковые трубы. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews, пишет Лента.ру.

Длина изделий достигает ста метров, диаметр — двух. Власти заявили, что трубы предназначаются для крупного проекта в Алжире, а в море попали после того, как отсоединились от основного груза во время транспортировки.

Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды, передает East Anglian Daily Times. Вскоре потерявшееся оборудование отбуксируют обратно к производителю — в Норвегию.


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