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Ведущий новостей в прямом эфире сделал предложение своей девушке

11 августа 2017, 20:43

В конце выпуска телеведущий встал на одно колено.

Ведущий новостей на телеканале «Звезда» Денис Кочанов в конце выпуска «Новостей дня» предложил своей девушке выйти за него замуж.

«Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?» — сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.

Фрагмент эфира канал опубликовал в своем Twitter, пишет Лента.ру.


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