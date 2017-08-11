Ведущий новостей в прямом эфире сделал предложение своей девушке
В конце выпуска телеведущий встал на одно колено.
Ведущий новостей на телеканале «Звезда» Денис Кочанов в конце выпуска «Новостей дня» предложил своей девушке выйти за него замуж.
«Надеюсь, зрители меня поддержат. Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?» — сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.
Фрагмент эфира канал опубликовал в своем Twitter, пишет Лента.ру.
Ведущий телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей любимой. #tvzvezda#любовьpic.twitter.com/Iex0gjLUVC— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 августа 2017 г.
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