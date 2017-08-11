Жители Астаны заметили зависший над городом вертолет
Вертолет на несколько минут "повис" в воздухе.
Астанчан удивил зависший над городом вертолет. Воздушный аппарат "застыл" над одним из жилых комплексов столицы.
Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов, вертолет выполнял тестовый полет.
"Это тестовый полет перед съемками велогонок, которые состоятся завтра. На борту журналисты. Заказ транспорта для съемок сверху", — пояснил Иманкулов.
Действующий победитель гонки "Тур де Франс" Крис Фрум из британской Team Sky выступит на профессиональной шоссейной велогонке Astana EXPO 2017 International Criterium.
Гонка пройдет в субботу, 12 августа. Кроме Фрума, участие в ней примут также Микель Ланда из Team Sky, ранее выступавший в составе "Астаны", и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.
Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Айсулу Жумагулова
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