Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Жители Астаны заметили зависший над городом вертолет

11 августа 2017, 20:50

Вертолет на несколько минут "повис" в воздухе.

Астанчан удивил зависший над городом вертолет. Воздушный аппарат "застыл" над одним из жилых комплексов столицы.

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Руслан Иманкулов, вертолет выполнял тестовый полет.

"Это тестовый полет перед съемками велогонок, которые состоятся завтра. На борту журналисты. Заказ транспорта для съемок сверху", — пояснил Иманкулов.

Действующий победитель гонки "Тур де Франс" Крис Фрум из британской Team Sky выступит на профессиональной шоссейной велогонке Astana EXPO 2017 International Criterium.

Гонка пройдет в субботу, 12 августа. Кроме Фрума, участие в ней примут также Микель Ланда из Team Sky, ранее выступавший в составе "Астаны", и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Айсулу Жумагулова


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...