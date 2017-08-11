Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Водителя автобуса в Алматы уволят за драку

11 августа 2017, 21:06

Пассажирам автобуса пришлось ждать, когда дебоширы закончат драку.

Водителя автобуса № 48 уволят из-за драки на глазах у пассажиров. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил директор автопарка «Green Bus Almaty» Бауыржан Кулишев.

«К сожалению, у нас бывают драки между водителями автобусных маршрутов. Потому что они не соблюдают регулярность, расписание и стараются по максимуму собрать пассажиров. Транспортный холдинг не проводит никакой работы, водители выезжают на маршрут с секундомерами. У них негласное расписание. Так как, инициаторами драки стали водитель и кондуктор маршрута №48, именно их мы и намерены уволить», - рассказал Бауыржан Кулишев.

Напомним, между водителями общественного транспорта №16 и №48 произошла драка в салоне автобуса. Пассажирам автобуса пришлось ждать, когда дебоширы закончат драку.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...