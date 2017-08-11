Водителя автобуса в Алматы уволят за драку
Пассажирам автобуса пришлось ждать, когда дебоширы закончат драку.
Водителя автобуса № 48 уволят из-за драки на глазах у пассажиров. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил директор автопарка «Green Bus Almaty» Бауыржан Кулишев.
«К сожалению, у нас бывают драки между водителями автобусных маршрутов. Потому что они не соблюдают регулярность, расписание и стараются по максимуму собрать пассажиров. Транспортный холдинг не проводит никакой работы, водители выезжают на маршрут с секундомерами. У них негласное расписание. Так как, инициаторами драки стали водитель и кондуктор маршрута №48, именно их мы и намерены уволить», - рассказал Бауыржан Кулишев.
Напомним, между водителями общественного транспорта №16 и №48 произошла драка в салоне автобуса. Пассажирам автобуса пришлось ждать, когда дебоширы закончат драку.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.