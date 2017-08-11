Джигурда разоблачил однополые отношения суперзвезд

Одиозному актеру Никите Джигурде некоторые СМИ прочили роль нового ведущего программы "Пусть говорят", но он категорически отказался. "Я как свободный художник не соглашаюсь на методы работы, на которые соглашался и соглашается Андрей Малахов и редакторы программ", – заверил Джигурда.

Он пресек слухи о своем назначении. "Я сразу понимал, что это вирусные технологии пиарщиков Первого канала. Там были Никита Джигурда и Алексей Панин, но я сразу сказал, что это фейк, потому что руководство Первого канала еще не готово к таким переменам", – пояснил актер.

Есть и еще одно обстоятельство, которое мешает ему пойти на Первый. "Я неоднократно заявлял, что, будучи профессором академии безопасности при президенте России, видел ролики, где наши суперзвезды попсы, мужчины, друг с другом в постельных отношениях засняты. Я видел эти ролики и знаю, что многие суперзвезды нашего шоу-бизнеса отстегивают баблос, чтобы имеющийся против них компромат не был засвечен", – цитирует Джигурду НСН.

Ранее в интервью НТВ артист пообещал лично возглавить гей-парад и защитить от потенциальных обидчиков Николая Баскова.

"Эти ребята – и Киркоров, и Леонтьев, и Лазарев, и Билан, и Басков, изображающий роман с Волочковой и Федоровой, – должны выйти из подполья, пока не поздно. Совершите мужской поступок! Выйдите из подполья с транспарантами!" – кричал Джигурда.

Фото: Любовь Порываева/Dni.Ru, источник - Dni.Ru