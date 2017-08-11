Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36
Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.
Число жертв столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил СМИ официальный представитель минздрава республики. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее местные СМИ сообщали о 28 погибших. Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.
В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.
© Фото : страница Ahmed Elbaqry в Twitter
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