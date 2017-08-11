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Число погибших при столкновении поездов в Египте возросло до 36

11 августа 2017, 21:48

Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.

Число жертв столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 36 человек, свыше 120 получили ранения, заявил СМИ официальный представитель минздрава республики. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщали о 28 погибших. Поезд Каир — Александрия въехал в состав Порт-Саид — Александрия.

В ходе аварии несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадавшие направлены в местные клиники.

© Фото : страница Ahmed Elbaqry в Twitter


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