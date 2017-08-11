«Барыс» победил «Трактор» на Кубке Президента РК
Серия буллитов привела к победе казахстанцев.
Астанинский «Барыс» в своем четвертом матче на Кубке Президента РК переиграл в серии буллитов челябинский «Трактор» — 3:2, пишет Sports.kz.
Место в воротах в составе астанчан в этом противостоянии занял Сергей Кудрявцев. В первом периоде Александр Шаров счет открыл, во втором его сравнял Найджел Доус. В заключительной части игры гости вышли вперед усилиями Ивана Вишневского, затем отметился Линден Вей. Овертайм результата не принес, а в серии буллитов свои броски реализовали Линден Вей и Найджел Доус.
Завтра в 17:00 казахстанский клуб встретится с омским «Авангардом».
«Барыс» — «Трактор» 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 12:53 Шаров (Мамаев, Петриков). В равенстве
1:1 — 27:03 Доус (Даллмэн). В равенстве
1:2 — 41:18 Вишневский (Якуценя, Кольцов). В большинстве
2:2 — 56:03 Вей. В равенстве
3:2 — 65:00 Доус. Буллит
Вратари: Кудрявцев — Францоуз
Штраф: 12:22 (0:0, 4:4, 8:18, 0:0).