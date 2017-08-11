«Барыс» победил «Трактор» на Кубке Президента РК

Астанинский «Барыс» в своем четвертом матче на Кубке Президента РК переиграл в серии буллитов челябинский «Трактор» — 3:2, пишет Sports.kz.

Место в воротах в составе астанчан в этом противостоянии занял Сергей Кудрявцев. В первом периоде Александр Шаров счет открыл, во втором его сравнял Найджел Доус. В заключительной части игры гости вышли вперед усилиями Ивана Вишневского, затем отметился Линден Вей. Овертайм результата не принес, а в серии буллитов свои броски реализовали Линден Вей и Найджел Доус.

Завтра в 17:00 казахстанский клуб встретится с омским «Авангардом».

«Барыс» — «Трактор» 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 12:53 Шаров (Мамаев, Петриков). В равенстве

1:1 — 27:03 Доус (Даллмэн). В равенстве

1:2 — 41:18 Вишневский (Якуценя, Кольцов). В большинстве

2:2 — 56:03 Вей. В равенстве

3:2 — 65:00 Доус. Буллит

Вратари: Кудрявцев — Францоуз

Штраф: 12:22 (0:0, 4:4, 8:18, 0:0).