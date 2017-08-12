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Open Air в Кокшетау «зажгли» казахстанские звезды

12 августа 2017, 00:44

Праздничное мероприятие завершилось красочным фейерверком.

Впервые в Кокшетау на берегу озера Копа состоялось грандиозное шоу в формате «Open Air», приуроченное к международному дню молодежи и дню строителя. Перед началом шоу на пляже уже было достаточно много людей, которые с нетерпением ждали открытия фестиваля.

Ведущими шоу выступили Диас Нурмагамбетов и Жалгас Жамаш.


Кульминационные выступления артистов, киловатты звука, любимые песни подняли настроение тысячам кокшетауцам, которые в этот день собрались на берегу озера Копа.


Популярные группы казахстанской эстрады, как «Алау», «Аюми», «VoxAcapella» и «Ziruza» исполнили свои хиты, а гвоздем программы стал Али Окапов.


Следует отметить, что звезды прибыли по приглашению строительных компаний региона, которые в свой профессиональный праздник решили порадовать горожан.


Жители и гости города по-настоящему насладились прекрасной атмосферой летнего праздника и не скрывали своих эмоций:


Кауатай Данияр, молодой предприниматель: «Меня поразил масштаб мероприятия. Посмотрите вокруг, столько людей, столько гостей, столько певцов! Поздравляю организаторов за этот красивый праздник! С нетерпением и трепетом ждем следующее Open Air!».


«Эмоции меня не отпускают до сих пор! Энергетика просто бешеная. Спасибо за такой праздник!», — выразила свою точку зрения Кализатова Меруерт, студентка.


Еламан Алдабергенов, житель города: «Это что-то новенькое в нашем городе. Меня восхитил сам формат празднования Дня молодежи – на пляже и под открытым небом. Видно, что молодежи очень понравилось».


Праздничное мероприятие завершилось красочным фейерверком.



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