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В Омске 40 голодных кошек обглодали умершего хозяина и стали есть друг друга

12 августа 2017, 00:47

Мужчина проживал один в частном доме и был нелюдим, поэтому произошедшее заметили не сразу.

В Омске обнаружили тело пенсионера, обглоданное 40 его кошками. Как сообщают местные СМИ, сами животные после этого принялись есть друг друга.

Как отмечается, пенсионера в последний раз видели в начале июля. Однако местные жители не подняли паники, так как мужчина был нелюдим и чаще дальше ближайшего магазина не ходил.

— Обеспокоенные соседи сообщили квартальной о том, что пенсионер не появляется ни на улице, ни в магазине. Все вместе обошли дом, но ничего странного не заметили, — отмечается в сообщении.

Тело мужчины обнаружили только 10 августа. Неподалёку от него находилась одна живая кошка и несколько умерших. Как предполагается, некоторые питомцы могли убежать.

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня


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