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СМИ узнали о тайных переговорах администрации Трампа с КНДР

12 августа 2017, 00:49

По секретным каналам государства обсуждают возможность освобождения американских граждан из северокорейской тюрьмы.

Агентство AP со ссылкой на нескольких американских чиновников заявило о том, что администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких месяцев ведёт тайные переговоры с КНДР по секретному каналу, где обсуждаются двусторонние отношения между странами, а также судьба американских заключённых, отбывающих наказание в Северной Корее.

Кроме того, по данным AP, контакты с КНДР поддерживает лично спецпредставитель США по политике в отношении Северной Кореи Джозеф Юн, а также северокорейский дипломат в миссии ООН Пак Сон Иль.

Фото: © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army



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