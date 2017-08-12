После удара от Mazda бетонный блок пролетел несколько метров

В Алматы автомобиль Mazda врезался в бетонный блок, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомашина Mazda двигалась вверх по проспекту Суюнбая. На пересечении с улицей Сидоркина идет строительство надземного пешеходного перехода.

Поток автомобилей равномерно двигался вверх, все видели бетонный мост, притормаживали, перестраивались и объезжали его справа. Перед Mazda ехал Toyota Prado. Из-за высокого внедорожника водитель легковушки не заметил впереди препятствия, а дорожные знаки, по его словам, стояли вплотную к бетонным плитам, а не на расстоянии хотя бы в несколько метров.

Автомобиль Toyota Prado резко свернул вправо и успел увернуться от препятствия, а Mazda – нет. Водитель пытался перестроиться вправо или влево, но это привело бы к более тяжелым последствиям, он не успел уйти от столкновения. Машина объехала препятствие слева и врезалась в бетонный блок, который от силы удара откатился вперед метров на семь.

Пострадала женщина, сидевшая в легковушке на пассажирском сиденье, прибывшие медики госпитализировали ее в больницу в Калкамане.

После аварии водитель переставил дорожные знаки подальше, чтобы уберечь других водителей от подобных ситуаций.



