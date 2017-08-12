Названа возможная причина столкновения двух поездов в Египте

По словам губернатора Александрии, машинист одного из составов мог не заметить запрещающий светофор.

Возможной причиной железнодорожной аварии, унёсшей в Египте жизни, по предварительным данным, 36 человек, была ошибка машиниста. Об этом заявил губернатор Александрии Мухаммед Султан.

— По предварительным данным, машинист следовавшего сзади поезда несёт ответственность за столкновение, — сказал глава египетского региона, в котором произошла трагедия.

По словам Султана, машинист мог не заметить запрещающий сигнал на станции и в итоге въехал в стоящий впереди состав. Тот, в свою очередь, мог остановиться из-за ошибочного сигнала рабочего станции.

Напомним, два поезда столкнулись сегодня утром в пригороде Александрии. По последним данным, погибло 36 человек, пострадало 135. Создана комиссия, которая выясняет причины трагедии.

Фото: Twitter.com/@alijeancorakci