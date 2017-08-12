Супруга полицейского, устроившего резню в Таразе, просит его сдаться

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений Умбеталиев М. находится в розыске, принимаются меры по его задержанию.

После кровавых разборок двое начальников управлений уволены с должностей, один из них находится в розыске, сообщает портал ec-sport.kz.

10 августа в 5:30 утра в городскую больницу №1 с ножевым ранением в области грудной клетки поступил начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель Жетписбаевич. Сейчас он госпитализирован.

Установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву М. нанес начальник управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Умбеталиев М. возле ресторана «Арай-Плаза», расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Толе би.

Ножевое ранение (колото-резанная рана правого бедра и левого предплечья) также нанесено начальнику управления криминальной полиции ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района (от госпитализации отказался).

Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения ресторана «Арай-Плаза».





Трое фигурантов этого дела отдыхали ночью в одном из ресторанов Тараза. Пока достоверно неизвестна причина ссоры, но известно, что они вначале разъехались из того заведения, где отдыхали, и встретились возле «Арай-Плаза», где и произошла поножовщина.

В данный момент один из пострадавших, М. Жетписбаев, в реанимации, по этой причине нет возможности провести полноценные следственные действия, очные ставки.

Подозреваемый в нанесении ножевых ранений Умбеталиев М. находится в розыске, принимаются меры по его задержанию.

Как рассказали корреспонденту ec-sport.kz в прокуратуре Жамбылской области, супруга Умбеталиева звонила своему мужу и просила его прийти с повинной.

Также двое начальников управлений — М. Умбеталиев и Е. Бектурганов. — уволены с должностей.

«По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование. Решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшего на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам», — пояснил Алмас Садубаев.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД г.Тараз за №173110031003266 по ст.106 ч.1 УК РК (нанесение тяжких телесных повреждений). В последующем прокуратурой области уголовное дело переквалифицировано со ст.106 ч.1 УК РК на ст.24 ч.3 – ст.99 ч.2 п.1 УК РК (покушение на убийство двух и более лиц).

По данному уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора прокуратуры Жамбылской области, в состав которой включены сотрудники департамента собственной безопасности МВД РК.

В настоящее время проводятся следственные действия с участниками уголовного процесса, по результатам которых будет принято решение о водворении виновных лиц в ИВС.