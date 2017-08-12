В субботу на большей территории Казахстана пройдут дожди
12 августа 2017, 06:00
Лишь на западе ожидается погода без осадков.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на западе ожидается погода без осадков.
В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах туман.
В Акмолинской области местами возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидается град, шквал, ночью местами усиление ветер 18-23 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.
В Кызылординской, Актюбинской областях, днем в Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
г. Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +19+21°С.
г. Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +22+24°С.
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Фото: Look.com.ua
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