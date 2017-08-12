Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе

12 августа 2017, 07:11

Артистов пригласили выступить в честь Дня строителя.

В Актобе из-за юных фанатов Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить концерт, передает Zakon.kz.

Артистов пригласили выступить в честь Дня строителя.

Как сообщает МИА "Казинформ", после исполнения нескольких песен Торегали маленькие слушатели фотографировались на фоне кумира, а затем забрались на сцену. Из-за этого оборудование вышло из строя, и Торегали и Ерке молча стояли несколько минут на сцене. Решившие увидеть поближе любимых певцов актюбинцы начали толкать друг друга, дети потеряли своих родителей. Торегали призвал жителей города сохранять спокойствие.



Фото: МИА "Казинформ"

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...