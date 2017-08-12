Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе
12 августа 2017, 07:11
Артистов пригласили выступить в честь Дня строителя.
В Актобе из-за юных фанатов Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить концерт, передает Zakon.kz.
Артистов пригласили выступить в честь Дня строителя.
Как сообщает МИА "Казинформ", после исполнения нескольких песен Торегали маленькие слушатели фотографировались на фоне кумира, а затем забрались на сцену. Из-за этого оборудование вышло из строя, и Торегали и Ерке молча стояли несколько минут на сцене. Решившие увидеть поближе любимых певцов актюбинцы начали толкать друг друга, дети потеряли своих родителей. Торегали призвал жителей города сохранять спокойствие.
Фото: МИА "Казинформ"
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