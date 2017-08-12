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Трамп захотел ввести дополнительные санкции в отношении КНДР

12 августа 2017, 07:27

При этом Трамп отметил, что ситуация с КНДР остается «очень опасной», но понадеялся, что ее получится разрешить мирными путями.

Президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций в отношении КНДР. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, сообщает Лента.ру.

«Мы рассматриваем введение дополнительных санкций против КНДР, которые будут очень серьезными», — заявил Трамп в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Также он сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор на тему Северной Кореи с председателем КНР Cи Цзиньпином.

При этом Трамп отметил, что ситуация с КНДР остается «очень опасной», но понадеялся, что ее получится разрешить мирными путями.

Ранее в пятницу Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любому другому месту на территории страны. «Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории США либо наших союзников, он действительно пожалеет об этом, и он пожалеет об этом очень скоро», — сказал Трамп журналистам.

10 августа президент США заявил, что Пхеньян должен «очень, очень нервничать», даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну «огнем и яростью» возможно, было недостаточно жестким.

Фото: Carlos Barria / REUTERS

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