Трамп отказал президенту Венесуэлы в телефонной беседе
12 августа 2017, 08:10
В ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США.
Президент США Дональд Трамп отказал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро в телефонной беседе, заявив, что не будет разговаривать до восстановления демократии в этой стране, сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу.
"Сегодня Николас Мадуро запросил телефонный разговор с президентом Трампом… Трамп с радостью поговорит с лидером Венесуэлы, как только демократия в этой стране будет восстановлена", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении пресс-службы президента США.
В Белом доме пояснили это тем, что с начала работы Трампа в Овальном кабинете администрация США выступала с требованиями проведения честных выборов, освобождения политических заключенных, прекращения подавления народа, но все призывы "остались без ответа".
"Вместо этого Мадуро выбрал путь диктатуры", — говорится в сообщении.
Ранее в ходе выступления на сессии Национального учредительного собрания (НУС) Мадуро заявил, что еще раз подтверждает свое желание нормализовать политические отношения с США и путем переговоров установить нормальные и открытые отношения, не исключающие сотрудничества.
Между тем в среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. В пятницу Трамп неожиданно заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.
Фото: РИА Новости / Кейтлин Оукс.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872720-96425973549cbaaad419b90117a79b82
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...