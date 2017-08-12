Девушка обучила собаку оказывать первую помощь при приступе эпилепсии

На Youtube набирает популярность видеоролик, выложенный девушкой по имени Дженай, в котором она показала, как её служебный пёс Кольт будет оказывать ей первую помощь в случае внезапного приступа эпилепсии, пишет пишет Life





Несколько лет назад Дженай перенесла серьёзную травму головного мозга, в результате чего теперь у неё периодически случаются эпилептические приступы.





К счастью, рядом с ней всегда находится специально обученная собака по кличке Кольт.





Кольт тренируется каждый день. Так, Дженай сняла на видео симуляцию приступа, а в этот момент собака выступает в роли подушки. После травмы девушке нельзя ударяться головой, иначе она умрёт.





"На видео я не билась головой. Я просто изобразила приступ, чтобы убедиться в очередной раз, что Кольт сделает всё правильно. Он регулярно оборачивается и проверяет, всё ли со мной в порядке", - рассказала Дженай.





Видеозапись мгновенно стала вирусной и набрала на Youtube более миллиона просмотров.







