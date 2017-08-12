Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал созвать экстренный саммит лидеров 33 стран стран Латинской Америки и Карибского бассейна для обсуждения ситуации вокруг его страны, сообщает сообщает РИА Новости





"Я официально предложил президенту братской Республики Сальвадор Сальвадору Санчесу Серену при поддержке 14 государств АЛБА ("Боливарианского альянса для народов нашей Америки" — ред.) созвать экстренный саммит глав государств и правительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 33 стран, для того, чтобы обратить внимание на осуждение Венесуэлы… и восстановить диалог и уважение среди разнообразных народов Латинской Америки и карибских государств", — заявил Мадуро в эфире телеканала VTV.





Ранее страны АЛБА осудили экономические санкции против Венесуэлы и призвали к "конструктивному и уважительному" диалогу в этой стране.





В среду США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.





Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.



