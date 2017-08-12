Мухтар Кул-Мухаммед посетил Кызылординскую область

Одна из главных целей визита в регион – проверка реализации поручений Главы государства, в том числе обозначенных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» побывал на территории мемориального комплекса «Коркытата», ознакомился с реставрацией городища Сыганак, встретился с сельхозпроизводителями, а также проверил ход работ по возрождению Малого Арала.





О перспективах энергии будущего речь шла на встрече Мухтара Кул-Мухаммеда с коллективом ТОО «Кызылкум» (дочерняя организация АО "НАК "КазАтомПром"). "Кызылкум" - это уникальное предприятие с производственной мощностью 3 тысячи тонн урана в год. Добыча осуществляется методом подземного скваженного выщелачивания. Именно этот метод признан МАГАТЭ как самый экологически чистый и безопасный в мире. После отработки месторождения земля возвращается государству без каких-либо ограничений в её использовании. Стоит отметить, что общий объем инвестиций в это производство составил порядка полумиллиарда долларов США.





– Выставка ЭКСПО, которая проходит в эти дни в Астане, демонстрирует всему миру колоссальные успехи нашей экономики, открытость казахстанского общества и абсолютную уверенность страны в своем будущем. Мы сегодня не только учимся у ведущих западных стран, мы сегодня гордимся своими достижениями. Предприятия «КазАтомПрома» являются образцом и ярким свидетельством того, как можно добывать экологически чистую энергию, – отметил Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» на встрече с коллективом предприятия.





Также во время визита в Кызылординскую область Мухтар Кул-Мухаммед посетил сельскохозяйственные предприятия, которые активно включились в программу Третьей модернизации Казахстана. Так, в АО «РЗА» успешно занимаются разведением племенного животноводства, в наличии у фермеров собственный молочный завод. Ещё одна компания – ТОО «Жан-Арай» специализируется на производстве риса, переработке рисовой крупы, а также выпуске гранулированных комбикормов.



