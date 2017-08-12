"Нефтехимик" выиграл Кубок президента Казахстана по хоккею

Хоккейный клуб "Барыс" не смог обыграть челябинский "Трактор" в основное время, и гарантировал себе лишь место в тройке.

Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" стал в пятницу досрочным победителем Кубка президента Казахстана, несмотря на поражение в своей последней игре на этом турнире.





"Нефтехимик" встречался в пятницу, 11 августа, с "Адмиралом" из Владивостока. У клуба из Нижнекамска перед этой игрой было 11 очков, обойти его в турнирной таблице мог только "Барыс", у которого было шесть очков – и две игры в запасе.





При этом клубу из Татарстана достаточно было проиграть "Адмиралу" в овертайме или по буллитам для того, чтобы занять первое место – в таком случае при возможном равенстве очков по итогам турнира с "Барысом" (по 12 баллов) "Нефтехимик" оставался выше по личным встречам (он обыграл хозяевы льда со счетом 2:1).





"Адмирал", шедший до этого матча последним в таблице Кубка, сумел преподнести сенсацию – и обыграл "Нефтехимик" в основное время со счетом 4:2. Однако "Барыс" не смог воспользоваться осечкой лидера – и выиграл свой матч в пятницу у челябинского "Трактора" лишь в серии буллитов, набрал восемь очков – и теперь не поднимется выше второго места.





При этом если сегодня в матче с "Адмиралом" хоккеисты "Барыса" проиграют в основное время, то станут лишь третьими, уступив клубу из Владивостока по показателю "личные встречи" при равенстве очков.







