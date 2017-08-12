Опубликован новый промо-ролик к бою Головкин - Альварес
12 августа 2017, 10:37
Поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Новый проморолик к боксерскому поединку Головкин - Альварес опубликован в Youtube, передает Zakon.kz.
Видео появилось на канале FightSpace.
Поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.
Фото: кадр из видео.
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