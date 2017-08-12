Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Алматы

Наезд со смертельным исходом совершил 20-летний водитель на нарушившего правила пешехода.

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы на пересечении улиц Северное кольцо и Победы, сообщили сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





Со слов 20-летнего водителя Toyota Mark II, он двигался по кольцу в северном направлении на зеленый сигнал светофора на перекрестке. Пешеход переходил на запрещающий сигнал светофора.





Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил мужчину, который скончался до приезда скорой помощи.





Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.







