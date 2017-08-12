Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Молодой водитель насмерть сбил пешехода в Алматы

12 августа 2017, 11:01

Наезд со смертельным исходом совершил 20-летний водитель на нарушившего правила пешехода.

ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы на пересечении улиц Северное кольцо и Победы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Со слов 20-летнего водителя Toyota Mark II, он двигался по кольцу в северном направлении на зеленый сигнал светофора на перекрестке. Пешеход переходил на запрещающий сигнал светофора.

Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил мужчину, который скончался до приезда скорой помощи.

Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.



Фото: Sputnik.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...