Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау

Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.

По словам очевидцев, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК , пишет "Лада".





Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.





Подробности будут известны позже.





В 2013 году на железнодорожном переезде между поселком Баянды и Мангистау-5 столкнулся грузовой автомобиль с тепловозом .



