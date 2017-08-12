Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау
12 августа 2017, 11:47
Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.
По словам очевидцев, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК, пишет "Лада".
Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз.
Подробности будут известны позже.
В 2013 году на железнодорожном переезде между поселком Баянды и Мангистау-5 столкнулся грузовой автомобиль с тепловозом .
Фото: очевидцев.
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