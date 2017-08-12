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Отмененные авиарейсы обещают возобновить в аэропорту Семея

12 августа 2017, 12:10

Временную грунтовую полосу размыло дождем.

Все авиарейсы отменили в Семее из-за размыва взлетно-посадочной полосы, сообщает Казинформ.

В аэропорту Семея идет ремонт бетонной взлетно-посадочной полосы. Временную грунтовую полосу размыло дождем. Из-за этого сегодня были отменены все авиарейсы.

"Это дежурная ситуация, когда дожди размывают грунтовые авиаполосы. Ничего необычного в этом нет. Высохнет - работа продолжится", - заявили в аэропорту. Рейсы в воздушной гавани Семея обещают возобновить сегодня к 17.00.

Людмила Малько.

Фото: inform.kz.

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