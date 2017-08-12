В Казахстане активно развиваются молодежные ресурсные центры и организации

Международный день молодежи установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

Сегодня во всех регионах Казахстана проводится культурно-массовые и познавательные мероприятия, посвященные к Международному Дню молодежи. В праздновании активное участие принимают 208 молодежных ресурсных центров по всей республике, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.





Отметим, что Международный день молодежи установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.





Сегодня в Астане с участием лидеров молодежных организаций проводится деловой завтрак под названием «ZHASTAR KUNI». На нем будут обсуждены вопросы участия молодежи в решении социально-значимых проблем.





Также, в этот день в комплексе отдыха Арнасай в Акмолинской области состоится торжественное открытие слета скаутов Казахстана.





Вечером в 20.00 часов на площади у монумента «Астана-Байтерек» для столичной молодежи планируется проведение творческого вечера «Жастар әндері».





В Казахстане действуют 567 молодежных организаций. На сегодня Министерством по делам религий и гражданского общества РК принимаются меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, а также реализуются новые подходы к развитию деятельности молодежных ресурсных центров, молодежных организаций, органов молодежного самоуправления в организациях образования и на предприятиях.





Расширена сеть молодежных ресурсных центров, обеспечивающих адресную работу с молодежью. В настоящее время по республике работают 208 молодежных ресурсных центров.





Напомним, по статистическим данным, численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составила более 4 млн. человек. В Казахстане реализуются государственные программы: «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға», «Мәңгіл ел жастары- индустрияға», а также «Молодежный кадровый резерв».



