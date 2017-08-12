Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане активно развиваются молодежные ресурсные центры и организации

12 августа 2017, 12:49

Международный день молодежи установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

Сегодня во всех регионах Казахстана проводится культурно-массовые и познавательные мероприятия, посвященные к Международному Дню молодежи. В праздновании активное участие принимают 208 молодежных ресурсных центров по всей республике, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Отметим, что Международный день молодежи установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года.

Сегодня в Астане с участием лидеров молодежных организаций проводится деловой завтрак под названием «ZHASTAR KUNI». На нем будут обсуждены вопросы участия молодежи в решении социально-значимых проблем.

Также, в этот день в комплексе отдыха Арнасай в Акмолинской области состоится торжественное открытие слета скаутов Казахстана.

Вечером в 20.00 часов на площади у монумента «Астана-Байтерек» для столичной молодежи планируется проведение творческого вечера «Жастар әндері».

В Казахстане действуют 567 молодежных организаций. На сегодня Министерством по делам религий и гражданского общества РК принимаются меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, а также реализуются новые подходы к развитию деятельности молодежных ресурсных центров, молодежных организаций, органов молодежного самоуправления в организациях образования и на предприятиях.

Расширена сеть молодежных ресурсных центров, обеспечивающих адресную работу с молодежью. В настоящее время по республике работают 208 молодежных ресурсных центров.

Напомним, по статистическим данным, численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составила более 4 млн. человек. В Казахстане реализуются государственные программы: «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға», «Мәңгіл ел жастары- индустрияға», а также «Молодежный кадровый резерв».



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...