Си Цзиньпин призвал США и КНДР воздержаться от эскалации напряженности

"В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность, и избегать заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил председатель КНР.





Он подчеркнул, что "для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова необходимо придерживаться направления политического урегулирования и диалога".





КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений.





Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.



