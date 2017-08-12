Си Цзиньпин призвал США и КНДР воздержаться от эскалации напряженности
12 августа 2017, 13:01
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США.
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал все стороны воздержаться от заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове, сообщило Центральное телевидение КНР, передает РИА Новости.
"В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность, и избегать заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил председатель КНР.
Он подчеркнул, что "для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова необходимо придерживаться направления политического урегулирования и диалога".
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".
На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Фото: РИА Новости
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