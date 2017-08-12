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Утверждены Правила согласования примыкания вновь строящихся путей к существующим подъездным путям

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 3 июля 2017 года № 433 «Об утверждении Правил согласования примыкания вновь строящихся путей к существующим подъездным путям» (не введен в действие)

Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» и определяют порядок согласования примыкания вновь строящихся путей к существующим подъездным путям.

Для получения согласия ветвевладельца на примыкание вновь строящихся подъездных путей к существующим подъездным путям заявитель направляет ветвевладельцу следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам;

2) копии правоустанавливающего и идентификационного документов на земельный участок;

3) сведения о планируемой годовой погрузке и (или) выгрузке с указанием рода, веса планируемого к перевозке груза;

4) копии писем о согласии всех ветвевладельцев существующих подъездных путей (контрагентов) на проезд подвижного состава в случаях примыкания подъездного пути заявителя к подъездному пути, примыкающему к станционным и (или) магистральным путям через другие подъездные пути;

5) копию справки о государственной регистрации (для юридических лиц) либо копию удостоверения личности (для физических лиц).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

12 августа 2017, 13:16
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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