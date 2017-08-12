Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Танкисты Вооруженных Сил Казахстана вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»

12 августа 2017, 13:30

Сборные команды России, Беларуси, Китая и Казахстана показали лучшее время в полуфинальных заездах.

В подмосковном «Алабино» казахстанская команда танкистов вышла в финал среди танковых экипажей Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Сборные команды России, Беларуси, Китая и Казахстана показали лучшее время в полуфинальных заездах. Экипажи уже выдвинулись на стартовые позиции. Согласно проведенной жеребьёвке наши экипажи будут демонстрировать все своё мастерство и профессионализм на танке Т-72 б3 синего цвета.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» приняли участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.

Фото: пресс-служба МО РК

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...