Танкисты Вооруженных Сил Казахстана вышли в финал конкурса «Танковый биатлон»
12 августа 2017, 13:30
Сборные команды России, Беларуси, Китая и Казахстана показали лучшее время в полуфинальных заездах.
В подмосковном «Алабино» казахстанская команда танкистов вышла в финал среди танковых экипажей Республики Беларусь, Китайской Народной Республики и Российской Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Сборные команды России, Беларуси, Китая и Казахстана показали лучшее время в полуфинальных заездах. Экипажи уже выдвинулись на стартовые позиции. Согласно проведенной жеребьёвке наши экипажи будут демонстрировать все своё мастерство и профессионализм на танке Т-72 б3 синего цвета.
Всего в конкурсе «Танковый биатлон» приняли участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.
Фото: пресс-служба МО РК
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