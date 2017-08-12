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Глава государства выразил соболезнование Президенту Египта в связи с трагедией

12 августа 2017, 13:13

Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

Напомним, в Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали.

Фото: Казинформ

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