Кызылординская область привезла на ярмарку в Астану 270 тонн сельхозпродукции

Это дыни, арбузы, виноград, мед, мясные и молочные продукты, и многое другое по ценам ниже рыночных на 10-20%.

В Астане возле спорткомплекса «Казахстан» 12 и 13 августа в рамках дней культуры Кызылординской области организована ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент Zakon.kz





Ярмарка начала свою работу сегодня в восемь утра и продлится до самого вечера. Также она продолжится завтра. Здесь 30 хозяйств южного региона выставили на продажу 40 наименований сельскохозяйственной продукции. Жителям и гостям столицы предлагается приобрести по доступной цене мясо птицы, молочные изделия - кумыс и шубат, мед, рыбу, конфеты, кызылординской рис, фрукты, дыни, арбузы, овощи - картофель, морковь, капусту, продукты из проса и многое другое.









- В этом году ярмарка в Астане проводится в третий раз. Всего мы привезли около 270 тонн продукции, в том числе, конечно, кызылординский рис, бахчевые, рыбу. С прошлого года к перечню экспортируемой продукции добавили дыни. Товары на ярмарке продаются по цене на 10-20% ниже рыночной, - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Кызылординской области Бахыт Жаханов.









В то же время у некоторых палаток с утра образовываются очереди. Пенсионерка Гульжан Жапарова приходит на ярмарку не в первый раз. Она говорит, что это удобный случай купить качественные и недорогие продукты.









- Мне нравится сама идея проведения таких ярмарок. Овощи и фрукты свежие и недорогие. Это очень важно. Я уже купила мясо кур, яйца, взяла помидоры, - поделилась она.





Наряду с астанчанами за продуктами охотно приходят гости Астаны. Жительница Костанайской области Татьяна Морозова приехала в столицу вместе с семьей, чтобы посетить Международную выставку «ЭКСПО», заодно решила не упустить момент попробовать солнечных дынь из Кызылорды.









- У нас в северном регионе таких спелых и сочных фруктов еще нет, поэтому мы решили до того как отправимся на выставку заехать сюда, - пояснила женщина.





Надо отметить, что ярмарку сельхозпроизводителей Кызылординской области посетили глава этого региона Крымбек Кушербаев, аким Алматинской области Амандык Баталов и аким города Астаны Асет Исекешев.









Кроме того, в этот день состоятся концерты кызылординских оркестров. В центральном парке столицы пройдет концерт «Сыр самалы», а в этноауле возле ипподрома «Казанат» выступят эстрадные певцы и традиционные исполнители, а также танцевальный ансамбль «Томирис».









Напомним, что с 10 по 14 августа в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане проходят Дни культуры Кызылординской области.









Ксения Давыдова, Астана



