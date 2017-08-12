Отпуск удался: Горячие идеи для фотографий, чтобы вам завидовали всю зиму
12 августа 2017, 15:06
Не стоит размениваться на шаблонные варианты и делать по сто фотографий в одной и той же позе — лучше сделать меньше, но лучше.
Фотографии в любом виде после отпуска могут пропасть, потеряться или уничтожиться (из разряда «я что-то нажал, и оно все исчезло»). Но самое главное, что с вами остается, — это ваши эмоции и воспоминания, которые, может, и угасают со временем, однако вновь оживают при помощи кадров, которые мы сделали в отпуске.
Поэтому не стоит размениваться на шаблонные варианты и делать по сто фотографий в одной и той же позе — лучше сделать меньше, но лучше. Предлагаем вам парочку отличных идей.
Источник: Bright Side
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