Из Капшагая и Узынагаша в Алматы с 15 августа будет ходить поезд
12 августа 2017, 15:16
Стоимость 80 тенге.
Акимат города Алматы запускает пригородные железнодорожные сообщения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Ежедневно на работу в мегаполис из прилегающих поселков прибывает почти полмиллиона человек, заезжает свыше 200 тыс. автомобилей. Глубокая экономическая связь области и города налицо, и вопрос участия в создании транспортной обеспеченности пригородных районов и Капшагая закономерен.
Заезд такого количества автомобилей негативно влияет на транспортную загруженность, экологическую обстановку города.
Ежедневно можно наблюдать, как жители пригорода загораживают автомобильную дорогу в целях найти попутный автомобиль, тем самым создавая заторы на границах города.
Для решения данной проблемы, городские власти запланировали запуск пригородных сообщений города Алматы по предложению акимов Жамбылского района и города Капшагай, по маршрутам «Алматы-1 – Узынагаш – Алматы-1» и «Алматы-1 – Капшагай – Алматы-1».
По Капшагайскому направлению протяженность составляет 71 км., планируется использовать на маршруте 6 вагонов, среднее время в пути – 1 час 30 минут. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, два раза в день туда и обратно.
По Узынагашскому направлению протяженность составляет 37 км., планируется использовать на маршруте 9 вагонов, среднее время в пути – 1 час 30 минут. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, два раза в день туда и обратно. На данные цели уже выделены средства для субсидирования.
Субсидирование данных маршрутов позволит обеспечить доступный тариф для населения, который в свою очередь способствует составить конкуренцию для нелегальных извозчиков, занимающихся автомобильными перевозками пассажиров.
Кроме того, в перспективе вагоны маршрутов будут оборудованы терминалами оплаты «Оңай», пассажиры смогут осуществлять проход посредством транспортных карт, минуя очереди на кассы.
Запуск маршрутов запланирован на 15 августа текущего года. Стоимость 80 тенге.
Фото: vse.kz
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