Из Капшагая и Узынагаша в Алматы с 15 августа будет ходить поезд

Акимат города Алматы запускает пригородные железнодорожные сообщения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Ежедневно на работу в мегаполис из прилегающих поселков прибывает почти полмиллиона человек, заезжает свыше 200 тыс. автомобилей. Глубокая экономическая связь области и города налицо, и вопрос участия в создании транспортной обеспеченности пригородных районов и Капшагая закономерен.





Заезд такого количества автомобилей негативно влияет на транспортную загруженность, экологическую обстановку города.





Ежедневно можно наблюдать, как жители пригорода загораживают автомобильную дорогу в целях найти попутный автомобиль, тем самым создавая заторы на границах города.





Для решения данной проблемы, городские власти запланировали запуск пригородных сообщений города Алматы по предложению акимов Жамбылского района и города Капшагай, по маршрутам «Алматы-1 – Узынагаш – Алматы-1» и «Алматы-1 – Капшагай – Алматы-1».





По Капшагайскому направлению протяженность составляет 71 км., планируется использовать на маршруте 6 вагонов, среднее время в пути – 1 час 30 минут. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, два раза в день туда и обратно.





По Узынагашскому направлению протяженность составляет 37 км., планируется использовать на маршруте 9 вагонов, среднее время в пути – 1 час 30 минут. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, два раза в день туда и обратно. На данные цели уже выделены средства для субсидирования.





Субсидирование данных маршрутов позволит обеспечить доступный тариф для населения, который в свою очередь способствует составить конкуренцию для нелегальных извозчиков, занимающихся автомобильными перевозками пассажиров.





Кроме того, в перспективе вагоны маршрутов будут оборудованы терминалами оплаты «Оңай», пассажиры смогут осуществлять проход посредством транспортных карт, минуя очереди на кассы.





Запуск маршрутов запланирован на 15 августа текущего года. Стоимость 80 тенге.



