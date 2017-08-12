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Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области

12 августа 2017, 15:33

За лето в Атырауской области пожаром было уничтожено свыше 60 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов.

Тысяча гектаров пастбищ выгорела в Атырауской области, сообщает МИА «Казинформ».

«Степные пастбища горели на территории сельского округа Коздикара Кызылкугинского района. В ликвидации было задействовано 15 единиц техники и 53 специалиста ДЧС и добровольных пожарных формирований. Тушение заняло более девяти часов. Пожар ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Отметим, за лето в Атырауской области пожаром было уничтожено свыше 60 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов.

Фото: Казинформ


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