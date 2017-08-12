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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Саакашвили

12 августа 2017, 16:09

Саакашвили думал, что разговаривает по телефону с замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишённого украинского гражданства. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Саакашвили думал, что разговаривает по телефону с замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко.

«Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать всё по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется», — заявил он.

Политик добавил, что у него есть энергия, связи и большое имя.

«Всё это я буду использовать для конкретных определённых целей против этих олигархических типажей», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что администрация Порошенко отказывается предоставлять документы по его гражданству.

Украинский политолог в разговоре с НСН отметил, что бывшего губернатора Одесской области поддержат те, кто выступает против Порошенко.


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