Серик Сапиев пожаловался на высокие цены за парковку в аэропорту Астаны

Казахстанский спортсмен, экс-гендиректор «Астана Арланс», депутат Мажилиса Парламента Серик Сапиев на своей странице в Instagram обратился к акиму Астаны Асету Исекешеву по поводу высоких цен на парковку в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

«Меня возмутили очень большие цены парковки нашего аэропорта Нурсултан Назарбаев. Если оставить машину в крытом паркинге, это обойдется в 2000 тенге в сутки, что вполне приемлемая цена. Но за сутки на уличной парковке аэропортовской площади стоит: 400 тенге первые два часа и 1500 тенге за каждый следующий час. Получается за сутки мы должны заплатить 33 400 тенге. То ли сама программа не до конца продумана, то ли создана она явно не для народа. Потому что последующие сутки рассчитываются не по цене предыдущих, а по тарифу 2500 тенге за каждый последующий час», - написал Сапиев.

Серик Сапиев считает, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом: «Но, во-первых, они не оставляют машины безвыездно на несколько суток, они многократно курсируют между аэропортом и городом. Во-вторых, любой подтвердит, что меньше их не стало. Прошу акимат и руководство аэропорта отрегулировать цены. Асет Орентаевич, Вы в курсе этой проблемы?».