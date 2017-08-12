Звезды мирового велоспорта приняли участие в первенстве на «Тур ЭКСПО-2017»

Сегодня всемирно известные спортсмены приняли участие в профессиональной шоссейной велогонке-критериум «Тур ЭКСПО-2017» (Astana International Criterium). Соревнования прошли под эгидой Международного Союза велосипедистов в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz.

В велогонке приняли участие 15 профессиональных команд и 5 национальных сборных, в составе которых выступают такие гранды как: четырехкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, выступающий за Sky Team; победитель Вуэльты Фабио Ару, Микель Ланда, выступающий за Astana Pro Team, (Team Sky) и другие.

В мероприятии приняли участие Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, Президент Европейского союза велосипедистов Давид Лаппартьен, Аким города Астаны Асет Исекешев и Олимпийский чемпион, легенда мирового спорта Александр Винокуров, а комментатором выступил известный российский журналист, «золотой голос» русской редакции спортивного телеканала «Eurosport» Сергей Курдюков.

В своей речи аким города Асет Исекешев отметил, что благодаря команде “Astana Pro Team” столица может стать городом известным в велосипедном мире.

«Как вы знаете, Астана известна в велосипедном мире благодаря нашей великолепной команде “Astana Pro Team” и таким велосипедистами как, Фабия Рул и наш Александр Венокуров. У Астаны есть все возможности, чтобы стать одной из столиц велоспорта. Мы очень рады, что такое мероприятие проводится здесь и приложим все силы, чтобы проводить подобное мероприятие каждый год»,- подчеркнул Аким Астаны.

Соревнования проходили на центральных улицах столицы Казахстана вокруг монумента «Байтерек». Общая протяженность скоростной гонки-критериума составила порядка 50-ти километров.

Третье место досталось британцу Скоту Сандерланду, победителю этапа туры в Лангкави. Вторым приехал Николас Марини из Италии- победитель этапа туров в Японии и Китае. Победителем же велогонки «Тур ЭКСПО-2017» стал трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, британец Эд Кленси. Также, Отдельный приз, как лучший велогонщик получил Бахтияр Кожатаев (команда «Astana Pro Team»).

Отметим, что Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, посвященная теме «Энергия будущего» ― это выставочное и развлекательное мероприятие, которое проходит с 10 июня по 10 сентября 2017 года в столице Казахстана. Она продлится 93 дня и станет одной из самых зрелищных культурных площадок в этом году.

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.