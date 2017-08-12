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В Петербурге скончался актер сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей"

12 августа 2017, 19:08

В последние годы Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь "до последнего дня была полнокровна".

Народный артист Виктор Смирнов ушел из жизни на 73 году жизни, говорится на официальном сайте Александринского театра.

В последние годы Виктор Фёдорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь "до последнего дня была полнокровна".

— Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Фёдоровича Смирнова, — рассказали в театре.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Виктор Смирнов окончил в 1972 году Горьковское театральное училище. И сразу же был принят на работу в Пензенский областной театр драмы им. А.В. Луначарского. За десять лет работы на этой сцене им было сыграно более 40 ролей. В 1983 году его приняли в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне — Александринского).

Также Виктор Федорович хорошо знаком телезрителям по своим ролям в сериалах "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Ликвидация", "Бандитский Петербург".

В 2006 году артиста наградили орденом Дружбы, в прошлом году орденом Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Источник: Лайф


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