Талдыкорганца-колясочника подозревают в выращивании марихуаны

Двадцать пять килограммов марихуаны изъяла полиция у инвалида-колясочника в Талдыкоргане

В Талдыкоргане задержан инвалид-колясочник, подозреваемый в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

Сообщается, что в доме 47-летнего жителя Талдыкоргана изъято почти 25 килограммов высушенной марихуаны, которую, по его же показаниям, мужчина собственноручно вырастил и хранил якобы для личного употребления.

По указанному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 296 частью 4 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Изъятые наркотики приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В полиции также дополнили, что крупная партия марихуаны изъята в Жамбылском районе, где на обочине автодороги близ села Танбалы оперативники Управления по борьбе с наркобизнесом наткнулись на автомашину Audi-80, в которой обнаружены картонные коробки с марихуаной, общим весом около 115 килограммов.

Автомашина оказалась брошенной и находилась в неисправном состоянии. При проверке по специальной базе удалось установить, что машина из Северо-Казахстанской области, которая в течение последних месяцев была неоднократно перепродана.