СМИ: вслед за Малаховым уволилась вся его команда
Согласно заявлению источника информагентства, команде Малахова подписали заявления об увольнении.
Команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, сообщил РИА Новости информированный источник, добавив, что с самим ведущим программы Андреем Малаховым ситуация пока не ясна.
"Команде "Пусть говорят" заявления об увольнении подписаны", — сказал собеседник агентства.
Что касается заявления самого Малахова, то, по его словам, ясности пока нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", — отметил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов может покинуть Первый канал. Версии были разные: одни предполагали, что Малахов уходит на ВГТРК, другие — что он отправится в "декретный отпуск". При этом главной причиной называли конфликт телеведущего с новым продюсером канала. Сам Малахов хранит молчание, а представители телеканалов ничего не комментируют, ссылаясь на сезон отпусков.
Уход команды Малахова подтвердила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы с картонным Андреем Малаховым и своими вещами покидают "Останкино". "Подайте безработным", — говорит Галькович, обращаясь к ведущей Первого канала Елене Малышевой. "Я пошла, Лен, мы пошли… Все, мы уходим", — добавляет продюсер.
Галькович также сообщила, что уже нашла работу. "Ура! Я нашла работу", — заявила она.
В СМИ также называли имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" — это Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.
Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21:00, поскольку он сейчас ведет и ее.
Сам же Малахов спустя несколько дней после появления слухов о его уходе опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" было написано "блогер", чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.
Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович
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