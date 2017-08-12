СМИ: вслед за Малаховым уволилась вся его команда

Команда программы "Пусть говорят" покидает Первый канал, сообщил РИА Новости информированный источник, добавив, что с самим ведущим программы Андреем Малаховым ситуация пока не ясна.

"Команде "Пусть говорят" заявления об увольнении подписаны", — сказал собеседник агентства.

Что касается заявления самого Малахова, то, по его словам, ясности пока нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малахов может покинуть Первый канал. Версии были разные: одни предполагали, что Малахов уходит на ВГТРК, другие — что он отправится в "декретный отпуск". При этом главной причиной называли конфликт телеведущего с новым продюсером канала. Сам Малахов хранит молчание, а представители телеканалов ничего не комментируют, ссылаясь на сезон отпусков.

Уход команды Малахова подтвердила и продюсер программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Наталия Галькович. Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором сотрудники программы с картонным Андреем Малаховым и своими вещами покидают "Останкино". "Подайте безработным", — говорит Галькович, обращаясь к ведущей Первого канала Елене Малышевой. "Я пошла, Лен, мы пошли… Все, мы уходим", — добавляет продюсер.

Галькович также сообщила, что уже нашла работу. "Ура! Я нашла работу", — заявила она.

В СМИ также называли имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" — это Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21:00, поскольку он сейчас ведет и ее.

Сам же Малахов спустя несколько дней после появления слухов о его уходе опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" было написано "блогер", чем еще больше подогрел интерес публики к происходящему.

Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович