115 юрт встречают гостей на этнофестивале «Ұлы дала елі» в Павлодаре

Этноаул из 115 юрт двухдневного фестиваля «Ұлы дала елі», рассказывающий о культуре и быте казахского народа, развернулся в Павлодаре, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Фестиваль проходит на берегу Иртыша, у выезда со старого моста в сторону Астаны, где в давние времена останавливались караваны и располагались зимние резиденции казахских султанов.

С самого утра фестиваль успели посетить несколько тысяч жителей Прииртышья.





Организаторы приготовили для гостей насыщенную культурную программу, зрелищные спортивные состязания. Здесь развернулись выставки казахских народных инструментов, снаряжений кочевого народа, внутреннего убранства юрты и утвари древних казахов, а также нарядов и ювелирных изделий.





Любой желающий может попробовать казахские национальные блюда: коспа, курт, ірімшік, куырдак, казы-карта, жал-жая, бауырсаки, а также угоститься кумысом, приготовленным по древним традициям кочевого народа.





Примечательно, что в этом году этнофестиваль проводится в рамках президентской программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и будет радовать павлодарцев не один, а два дня.





- Я считаю, что такие праздники нужны, прежде всего, для воспитания нового казахстанского поколения, - сказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Радует, что все предприятия и организации региона поддержали нашу идею, и с каждым годом фестиваль становится все более масштабным. Сегодня мы можем смело сказать - фестиваль стал международным. В мероприятии участвуют гости из Кыргызстана, Узбекистана, Китая, России и Монголии.





Вечером для гостей споют группа «МузАрт», Төреғали Төреәлі, Нурлан Алимжанов, «Alem band» и «BN», Райымбек Сатыбалды и этно-рок-группа «Ұлытау».

Напомним, для павлодарцев, желающих попасть на этнофестиваль, в субботу и воскресенье организовано 15 автобусов с интервалом движения в 20-30 минут. К месту праздника можно доехать автобусом 38-го маршрута, либо отъезжающим от ЖД вокзала каждые полчаса, специальным микроавтобусом.

Фото Валерия Бугаева