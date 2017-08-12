Бодибилдер умер, приземлившись на голову во время сальто

Южноафриканец был чемпионом мира среди юниоров.

Бодибилдеры всего мира шокированы трагической смертью южноафриканца Сифисо Лунгело Табета. 5 августа спортсмен участвовал в очередном шоу. Когда ведущий представил его публике, Табета попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал шею.

Врачи и сотрудники попытались помочь бодибилдеру, но спасти ему жизнь оказалось невозможно.

Табета был чемпионом мира среди юниоров, сообщает журнал Muscle Evolution.

Источник: Вести