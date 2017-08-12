Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бодибилдер умер, приземлившись на голову во время сальто

12 августа 2017, 22:38

Южноафриканец был чемпионом мира среди юниоров.

Бодибилдеры всего мира шокированы трагической смертью южноафриканца Сифисо Лунгело Табета. 5 августа спортсмен участвовал в очередном шоу. Когда ведущий представил его публике, Табета попытался сделать сальто, но упал на голову и сломал шею.

Врачи и сотрудники попытались помочь бодибилдеру, но спасти ему жизнь оказалось невозможно.

Табета был чемпионом мира среди юниоров, сообщает журнал Muscle Evolution.

Источник: Вести


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...