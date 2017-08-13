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В поселке близ Алматы перевернулся минивэн

13 августа 2017, 00:14

Пассажир и водитель получили минимальные травмы.

В поселке Гулдала произошло ДТП с перевертышем, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали участники аварии, они ехали на минивэне Toyota Lucida по поселку в сторону области. Внезапно у машины оторвало шаровую, автомобиль потащило вправо. Водитель не справился с рулевым управлением. Машины сначала врезалась в мачту дорожного освещения и снесла его, потом врезалась в столбик километража и в итоге опрокинулась набок.

Проезжавшие очевидцы помогли поставить автомобиль обратно на колеса. Прибывшие на место происшествия осмотрели участников аварии – отца и сына, оказали первую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Судя по повреждениям и траектории, скоростной режим водитель соблюдал.



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