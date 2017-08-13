Специальное расследование по факту избиения полицейскими задерживаемых начато в Павлодаре

Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс.

По факту нашумевшего видео с избиением посетителей кафе в Павлодаре начато специальное расследование, передает телеканал «Хабар 24».

Об этом на экстренном брифинге заявил прокурор города Ержан Булегенов. Он также сообщил, что для полного и объективного расследования уголовное дело передано в антикоррупционную службу.

Жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в сеть накануне и вызвали широкий общественный резонанс. Установлено, что инцидент произошел у входа в кафе. Полицейский наряд прибыл сюда по вызову, чтобы успокоить группу молодых людей, которые поссорились с другими посетителями. Однако в итоге правоохранители сами переступили черту закона: они превысили полномочия и устроили массовое избиение гражданских лиц.

По данным прокуратуры, всего по делу проходят четверо полицейских. Личности пострадавших также установлены. Все они местные жители, работники крупных промышленных предприятий.

«Согласно команде прокурора области, ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль. Сотрудник батальона патрульной службы был задержан и водворен в ИВС. Ему сегодня предъявлено обвинение», — сообщил прокурор города Павлодар Ержан Булегенов.

Напомним, 11 августа в интернете появилось видео, которое авторы назвали «Полицейский беспредел в Павлодаре». На нем запечатлены кадры задержания четырех мужчин четырьмя полицейскими.